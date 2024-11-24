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Колыванов — о грубой ошибке Лантратова: такое происходит через тур и на этом не учатся

Колыванов — о грубой ошибке Лантратова: такое происходит через тур и на этом не учатся
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался об ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, допущенной им в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Сложно сказать, почему Лантратов долго не выбивал мяч в моменте с первым пропущенным мячом. Он видел, что на него бегут с нескольких сторон, поэтому надо было действовать чуть побыстрее и выбивать не через середину. У нас в последнее время постоянно происходят такие розыгрыши от своей вратарской, которые приводят к пропущенным мячам. Надо хотя бы брать на заметку, потому что на этом даже не учатся. Такие детские ошибки повторяются через тур. Даже Галактионов сказал, что они не разыгрывают так мяч на тренировках», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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