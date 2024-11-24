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«Торпедо» вырвало победу у «Сокола» в концовке матча 20-го тура Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Встреча завершилась победой московской команды — 2:1.

Гости вышли вперёд уже на пятой минуте матча. Отличился нападающий Ираклий Манелов. Хозяева смогли сравнять счёт на 23-й минуте благодаря голу форварда Артёма Максименко. На 90+1-й минуте игрок «Торпедо» Руслан Червяков забил второй мяч своей команды.

После этой игры в активе «Торпедо» стало 40 очков. Автозаводцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Сокол» набрал 19 очков. Команда из Саратова занимает 16-ю строчку.