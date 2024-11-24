Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перес: никто и представить не может, какие усилия приложил Мбаппе ради перехода в «Реал»

Перес: никто и представить не может, какие усилия приложил Мбаппе ради перехода в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил сложность осуществления перехода нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Переход Мбаппе [в «Реал»] стал одним из главных событий в мире футбола. Ради этого он приложил такие усилия, о которых многие даже не подозревают. Килиан уже помог нам выиграть первый титул — Суперкубок Европы», — приводит слова Переса AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, с 2018 года Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Перес: «Золотой мяч» должен был выиграть футболист «Реала» независимо от критериев

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android