Перес: никто и представить не может, какие усилия приложил Мбаппе ради перехода в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил сложность осуществления перехода нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Переход Мбаппе [в «Реал»] стал одним из главных событий в мире футбола. Ради этого он приложил такие усилия, о которых многие даже не подозревают. Килиан уже помог нам выиграть первый титул — Суперкубок Европы», — приводит слова Переса AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. До этого, с 2018 года Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: