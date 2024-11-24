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Перес — Винисиусу: ты пережил несправедливость, «Реал» гордится тобой

Перес — Винисиусу: ты пережил несправедливость, «Реал» гордится тобой
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился со словами поддержки к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Мы гордимся таким игроком, как Винисиус. Для нас и для большинства футбольных фанатов он является лучшим футболистом в мире.

Дорогой Вини, я хочу, чтобы ты знал о гордости «Реала» за тебя, поскольку всё, что тебе пришлось пережить в разные несправедливые времена и моменты, сделало тебя тем игроком, которым ты являешься сегодня», — приводит слова Переса AS.

Напомним, Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям во время матчей в чемпионате Испании.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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