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Игорь Колыванов: в матче с «Ростовом» эксперименты были не в пользу Николича

Игорь Колыванов: в матче с «Ростовом» эксперименты были не в пользу Николича
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Ростов» победил ЦСКА со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Я не могу залезть в голову Николичу. Но в таких матчах не до экспериментов, тем более ты ведёшь со счётом 1:0, а потом допускаешь грубые результативные ошибки. В моменте со вторым голом Дивеев срезал и чуть не забил в свои. Лучше не экспериментировать, ведь ты работаешь в солидной команде и за результат нужно отвечать. В этот раз эксперименты были не в пользу Николича.

Болельщики всегда ждут побед от своей команды, тем более была домашняя игра. ЦСКА нужно было побеждать, чтобы приблизиться к тройке лидеров, но всё получилось наоборот. Фанаты однозначно будут недовольны, а кто-то будет взбешён», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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