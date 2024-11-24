Игорь Колыванов: в матче с «Ростовом» эксперименты были не в пользу Николича

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Ростов» победил ЦСКА со счётом 2:1.

«Я не могу залезть в голову Николичу. Но в таких матчах не до экспериментов, тем более ты ведёшь со счётом 1:0, а потом допускаешь грубые результативные ошибки. В моменте со вторым голом Дивеев срезал и чуть не забил в свои. Лучше не экспериментировать, ведь ты работаешь в солидной команде и за результат нужно отвечать. В этот раз эксперименты были не в пользу Николича.

Болельщики всегда ждут побед от своей команды, тем более была домашняя игра. ЦСКА нужно было побеждать, чтобы приблизиться к тройке лидеров, но всё получилось наоборот. Фанаты однозначно будут недовольны, а кто-то будет взбешён», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.