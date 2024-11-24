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«Челси» готов заплатить £ 125 млн за покупку Кунде и Араухо — TEAMtalk

«Челси» готов заплатить £ 125 млн за покупку Кунде и Араухо — TEAMtalk
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«Челси» проявляет интерес к защитникам «Барселоны» Жюлю Кунде и Рональду Араухо и готов заплатить за них около £ 125 млн (€ 150 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб может предпринять попытку приобрести Кунде и Араухо в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Араухо не играл в нынешнем сезоне за сине-гранатовых из-за травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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