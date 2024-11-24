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«Крылья Советов» — «Ахмат»: хозяева поля сравняли счёт на 49-й минуте

«Крылья Советов» — «Ахмат»: хозяева поля сравняли счёт на 49-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

На 49-й минуте хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз сделал счёт 1:1.

После 15 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 27 очков. «Ахмат» набрал девять очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.

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