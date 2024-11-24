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Непомнящий: бремя лидерства — серьёзный момент, к которому «Краснодар» ещё не привык

Непомнящий: бремя лидерства — серьёзный момент, к которому «Краснодар» ещё не привык
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ «Химки» — «Краснодар» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 46'     1:1 Руденко – 84'     1:2 Газинский – 86'     2:2 Вера – 90+4'    

«Очень неожиданно, что «Краснодар» упустил победу в матче с «Химками». Бремя лидерства — очень серьёзный момент, к которому «Краснодар» ещё не привык. Когда нужно добиться нужного результата в нужный момент — это удел чемпионского характера. «Краснодар» только привыкает к этому. «Зенит» же забил победный мяч на 96-й минуте из ничего. У «быков» хороший уровень игры и футболистов, но нет умения побеждать, когда нужно. Если «Краснодар» сможет обрести чемпионский характер, то они станут чемпионами», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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