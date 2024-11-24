Барко: Угальде важен для «Спартака», он может забивать очень и очень много

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением о нападающем красно-белых Манфреде Угальде после матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2), в котором костариканец оформил покер.
«Безумно рад такой победе над «Локомотивом». Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред отличный игрок. Он очень важен для «Спартака». Он постоянно совершенствуется. Но я, конечно, знал и понимал, что он может забивать очень и очень много», — приводит слова Барко Legalbet.
В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
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