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Барко: Угальде важен для «Спартака», он может забивать очень и очень много

Барко: Угальде важен для «Спартака», он может забивать очень и очень много
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением о нападающем красно-белых Манфреде Угальде после матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2), в котором костариканец оформил покер.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Безумно рад такой победе над «Локомотивом». Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред отличный игрок. Он очень важен для «Спартака». Он постоянно совершенствуется. Но я, конечно, знал и понимал, что он может забивать очень и очень много», — приводит слова Барко Legalbet.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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