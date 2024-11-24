«Крылья Советов» — «Ахмат»: Иван Ломаев получил травму в момент отражения пенальти

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 68-й минуте игроки «Ахмата» получили право пробить 11-метровый удар. К мячу подошёл полузащитник Даниил Уткин, однако он не смог переиграть голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева, отразившего удар. Отметим, что в этом моменте вратарь получил травму плеча и не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Сергей Песьяков.

После 15 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 27 очков. «Ахмат» набрал девять очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.