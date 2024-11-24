Перес: без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подверг критике систему голосования на «Золотой мяч» — 2024.

«Кое-что удивляет. Например, УЕФА сделал заявление, в котором было сказано, что их участие [в организации церемонии «Золотого мяча»] никак не повлияло на систему голосования. Но вот что я скажу: они поменяли систему голосования — вместо пяти футболистов появилась возможность выбрать 10. Кроме того, было увеличено количество очков с 6 до 15.

Странно, что журналисты из многонаселённых стран, как Индия, не голосуют, а другие государства с населением менее миллиона — да. Без Намбии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус выиграл бы «Золотой мяч». Голосуют люди, которых никто не знает! Помимо прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного голоса (смеётся)! По крайней мере, жюри из Финляндии подало в отставку, за что я очень признателен», — приводит слова Переса AS.

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