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Валерий Непомнящий — об ошибке Лантратова: у каждого вратаря есть своё кладбище

Валерий Непомнящий — об ошибке Лантратова: у каждого вратаря есть своё кладбище
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о результативной ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, допущенной им в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«У каждого вратаря, как говорят у хирургов, есть своё кладбище. Вратари должны совершить свою порцию ошибок. Это особая каста людей. Лантратов — вратарь очень высокого уровня. Пришёл момент, чтобы ему ошибиться один раз. Потом же он играл здорово со «Спартаком», хотя пропустил много. Нельзя ругать вратарей за такие ошибки.

Также нельзя сказать, что первый пропущенный мяч стал ключевым. Да, было 0:3, но потом стало 2:3. Там всё могло перевернуться в другую сторону, но «Спартак» вышел из этой ситуации и сделал счёт 5:2. А могло быть 3:3», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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