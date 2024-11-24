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«Черноморец» совершил камбэк и обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и набережночелнинский «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Черноморца».

В начале игры счёт открыл нападающий «КАМАЗа» Давид Караев. На 20-й минуте полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев восстановил равновесие, забив с пенальти. На 84-й минуте хавбек Иван Енин забил победный гол хозяев.

«Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 33 очка за 20 матчей. «КАМАЗ» заработал 22 очка и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 42 очка за 20 игр.

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