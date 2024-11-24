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Дзюба — о своём интервью: критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс

Дзюба — о своём интервью: критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал широкий резонанс, возникший после большого интервью футболиста, которое он дал ранее в ноябре.

«Очень большой резонанс вызвало интервью. Я осознавал, что отклик будет большой, всё‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько. Значит, людям интересно, и всё было не зря. Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция: критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 554 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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