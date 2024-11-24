Радченко: Станкович — молодец, что доверился Угальде в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Локомотив» со счётом 5:2.

«Конечно, результат в матче «Спартак» — «Локомотив» является неожиданным. Надо отдать должное «Спартаку», потому что команда здорово подготовилась в паузу на сборные и полностью переиграла «Локомотив», который находится выше в турнирной таблице. Даже все эксперты говорили, что «Локо» в этом году может составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту».

У Угальде прошёл процесс адаптации. Мы видим, что у него есть доверие тренера, что является немаловажным фактором. Угальде использует те моменты, которые у него есть. Он сейчас находится в хорошей форме и приносит «Спартаку» большую пользу. Станкович молодец, что доверился Угальде, — и не ошибся», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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