Экс-форвард «Локомотива» Пименов назвал ключевой момент матча со «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о результативной ошибке вратаря железнодорожников Ильи Лантратова, допущенной им в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (5:2).

«Спартак» проехался катком по «Локомотиву» в первом тайме. «Локомотив» не был похож на себя, и первый гол сломал всю игру. Ключевая ошибка Лантратова — нельзя делать подобные промахи в таких матчах. Даже в простые моменты просто выноси на нападающего, там все играют один в один. Любая ошибка может быть ключевой, и она как раз всё перевернула. После такого меняется структура игры», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.