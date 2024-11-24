«Пари НН» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 15 матчей. «Динамо» также заработало 15 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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