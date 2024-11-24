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Бобёр: не понял момент с пенальти «Крыльям», но тем ярче эмоции от победы над «Ахматом»

Бобёр: не понял момент с пенальти «Крыльям», но тем ярче эмоции от победы над «Ахматом»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Не понял момент с пенальти. Это решение могло повлиять на итог матча. Но тем ярче будут эмоции от победы и набранных очков.

Уже целостнее и лучше смотрится игра «Крыльев». Пока не так, как хотелось бы, но прогресс виден, команда очевидно прибавляет. Тем более что эмоциональный фон сейчас будет лучше после победы, и это скажется на результатах и игре команды», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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