Бобёр: не понял момент с пенальти «Крыльям», но тем ярче эмоции от победы над «Ахматом»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1).

«Не понял момент с пенальти. Это решение могло повлиять на итог матча. Но тем ярче будут эмоции от победы и набранных очков.

Уже целостнее и лучше смотрится игра «Крыльев». Пока не так, как хотелось бы, но прогресс виден, команда очевидно прибавляет. Тем более что эмоциональный фон сейчас будет лучше после победы, и это скажется на результатах и игре команды», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.