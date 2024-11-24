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Аморим: я могу быть безжалостным, когда это необходимо

Аморим: я могу быть безжалостным, когда это необходимо
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что он способен проявить характер, когда это необходимо.

«Я могу быть улыбчивым, но когда нам нужно работать, я буду другим человеком. Есть места, где можно повеселиться, но я могу быть безжалостным, когда это необходимо. Умею быть самым милым парнем, которого вы когда-либо видели, но если кто-то думает только о себе [а не о команде], то становлюсь другим человеком», — приводит слова Аморима ESPN.

Напомним, сегодня, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ипсвич Таун» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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