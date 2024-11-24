Аморим: я могу быть безжалостным, когда это необходимо

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что он способен проявить характер, когда это необходимо.

«Я могу быть улыбчивым, но когда нам нужно работать, я буду другим человеком. Есть места, где можно повеселиться, но я могу быть безжалостным, когда это необходимо. Умею быть самым милым парнем, которого вы когда-либо видели, но если кто-то думает только о себе [а не о команде], то становлюсь другим человеком», — приводит слова Аморима ESPN.

Напомним, сегодня, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ипсвич Таун» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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