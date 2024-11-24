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«Чайка» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче Первой лиги

«Чайка» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в матче Первой лиги
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Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на Стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

На 14-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал нападающий «Чайки» Александр Хохлачёв.

«Чайка» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 26 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 42 очка за 20 игр.

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