Сесар Монтес объяснил поражение «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5).

«Здесь комплексная причина. Мы не очень здорово начали матч. Игра была агрессивная, вязкая. Мы не сумели показать того накала, того уровня единоборства и агрессии, какой был в матче первого круга со «Спартаком». Во втором тайме попытались вернуться в игру, что-то даже получилось, но в итоге соперник оказался сильнее.

Ошибка Лантратова? Все могут ошибаться. Этот недочёт нам сегодня дорого стоил. Тем не менее нужно делать выводы из поражения, разбирать наши промахи и двигаться дальше», — приводит слова Монтеса «Евро-Футбол.Ру».

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.