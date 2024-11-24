Булыкин: «Локо» в следующей игре должен показать, что поражение «Спартаку» — недоразумение

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 2:5.

«Для всех неожиданный результат матча «Спартак» — «Локомотив». Невозможно было прогнозировать два первых гола, особенно — первый после ошибки Лантратова. Илья является надёжным вратарём. 0:3 после первого тайма сделали всю игру. Уже потом «Локомотив» начал рисковать, отыгрываться и пропустил ещё больше. Хотя показалось, что команда могла зацепиться за ничейку. При счёте 0:3 сделать 2:3 — хорошая работа, за которую можно похвалить игроков. Уже в следующем матче железнодорожники должны показать себе и болельщикам команды, что поражение от «Спартака» было досадным недоразумением», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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