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Булыкин: «Локо» в следующей игре должен показать, что поражение «Спартаку» — недоразумение

Булыкин: «Локо» в следующей игре должен показать, что поражение «Спартаку» — недоразумение
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 2:5.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Для всех неожиданный результат матча «Спартак» — «Локомотив». Невозможно было прогнозировать два первых гола, особенно — первый после ошибки Лантратова. Илья является надёжным вратарём. 0:3 после первого тайма сделали всю игру. Уже потом «Локомотив» начал рисковать, отыгрываться и пропустил ещё больше. Хотя показалось, что команда могла зацепиться за ничейку. При счёте 0:3 сделать 2:3 — хорошая работа, за которую можно похвалить игроков. Уже в следующем матче железнодорожники должны показать себе и болельщикам команды, что поражение от «Спартака» было досадным недоразумением», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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