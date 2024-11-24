«Ротор» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на седьмое место в Первой лиге

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте. Отличился полузащитник «Ротора» Тимур Касимов.

После этой победы в активе волгоградцев стало 29 очков. «Ротор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с 23 очками идёт на 12-й строчке.