Непомнящий — о ЦСКА: иногда тренер вынужден совершать ошибки, чтобы найти путь к истине

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результате матча 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (2:1).

«У ЦСКА в первом тайме с «Ростовом» была одна команда, а во втором — совершенно другая. Нет объяснения, что случилось с армейцами после перерыва, но «Ростов» взялся за дело. Тренер обязан экспериментировать. Может, под словом «эксперименты» Николич подразумевал что-то другое?

Иногда тренер вынужден совершать ошибки, чтобы найти путь к лучшему и истине. Лучший — враг хорошего. То, что Николич признал свои ошибки, делает ему честь. Но я сожалею, что у ЦСКА уже не первый год длится проблема с пропущенными голами в концовках таймов и игр. Это какой-то рог. Есть диагноз, а нет лекарства, как излечиться от этого. Это должен делать тренер», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.