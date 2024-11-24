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Непомнящий — о ЦСКА: иногда тренер вынужден совершать ошибки, чтобы найти путь к истине

Непомнящий — о ЦСКА: иногда тренер вынужден совершать ошибки, чтобы найти путь к истине
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результате матча 16-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«У ЦСКА в первом тайме с «Ростовом» была одна команда, а во втором — совершенно другая. Нет объяснения, что случилось с армейцами после перерыва, но «Ростов» взялся за дело. Тренер обязан экспериментировать. Может, под словом «эксперименты» Николич подразумевал что-то другое?

Иногда тренер вынужден совершать ошибки, чтобы найти путь к лучшему и истине. Лучший — враг хорошего. То, что Николич признал свои ошибки, делает ему честь. Но я сожалею, что у ЦСКА уже не первый год длится проблема с пропущенными голами в концовках таймов и игр. Это какой-то рог. Есть диагноз, а нет лекарства, как излечиться от этого. Это должен делать тренер», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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