«Факел» — «Динамо» Москва: Фомин открыл счёт на 27-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (39).