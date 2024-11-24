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«Факел» — «Динамо» Москва: Фомин открыл счёт на 27-й минуте

«Факел» — «Динамо» Москва: Фомин открыл счёт на 27-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'    

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (39).

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