«Наполи» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 26 очков за 12 матчей. «Рома» заработала 13 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 28 очков за 13 игр. Столько же очков и у миланского «Интера», который идёт на второй строчке.