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«Леганес» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

«Леганес» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 сыгранных матчей «Леганес» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. «Реал» Мадрид после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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