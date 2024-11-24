«Леганес» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 сыгранных матчей «Леганес» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. «Реал» Мадрид после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 27 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.