Олейников — о победе над «Ахматом»: давно не выигрывали, мы понимаем наше положение

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Давно не выигрывали, очень важная победа. В целом контролировали игру, но пропустили нелепый гол. Вышли заряженными на второй тайм, быстро отыгрались, нагнетали. Мы понимаем наше положение, нам надо было выигрывать. Готовились в этом цикле с мыслями только о победе. Что и сделали», — приводит слова Олейникова Metaratings.

Напомним, сейчас самарский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 15 очков после 16 матчей. «Ахмат» занимает 15-ю строчку с девятью очками.