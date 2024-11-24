Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олейников — о победе над «Ахматом»: давно не выигрывали, мы понимаем наше положение

Олейников — о победе над «Ахматом»: давно не выигрывали, мы понимаем наше положение
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Давно не выигрывали, очень важная победа. В целом контролировали игру, но пропустили нелепый гол. Вышли заряженными на второй тайм, быстро отыгрались, нагнетали. Мы понимаем наше положение, нам надо было выигрывать. Готовились в этом цикле с мыслями только о победе. Что и сделали», — приводит слова Олейникова Metaratings.

Напомним, сейчас самарский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 15 очков после 16 матчей. «Ахмат» занимает 15-ю строчку с девятью очками.

Материалы по теме
Бобёр: не понял момент с пенальти «Крыльям», но тем ярче эмоции от победы над «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android