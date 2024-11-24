Олейников — о победе над «Ахматом»: давно не выигрывали, мы понимаем наше положение
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался о победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43' 1:1 Ороз – 49' 2:1 Дмитриев – 88'
«Давно не выигрывали, очень важная победа. В целом контролировали игру, но пропустили нелепый гол. Вышли заряженными на второй тайм, быстро отыгрались, нагнетали. Мы понимаем наше положение, нам надо было выигрывать. Готовились в этом цикле с мыслями только о победе. Что и сделали», — приводит слова Олейникова Metaratings.
Напомним, сейчас самарский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 15 очков после 16 матчей. «Ахмат» занимает 15-ю строчку с девятью очками.
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