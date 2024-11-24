Непомнящий: слава богу, что в чемпионате России появился такой футболист, как Угальде

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде. В субботу, 23 ноября, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Угальде отметился покером в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Спартак» — это «Спартак». От них всегда не знаешь, чего ждать. Феноменальная результативность Угальде влияет на команду, но не знаю, насколько его хватит. Красно-белые могут обойти любую команду и уступить любой команде. Но я доволен игрой «Спартака» в прошедшем матче — был очень классный футбол.

Нападающий — такая персона, которой нужно иметь вдохновение и кураж. Это как у поэтов и художников. Угальде что-то вдохновило, поэтому играет на высоком уровне и забивает голы. Он оказывается в нужном месте в нужный момент. Слава богу, что в чемпионате России появился такой футболист», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.