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Игрок «Оренбурга» Башич: играть против «Зенита» проще, чем со сборной Германии

Игрок «Оренбурга» Башич: играть против «Зенита» проще, чем со сборной Германии
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Полузащитник «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич сравнил уровень сопротивления в матчах с санкт-петербургским «Зенитом» и национальной командой Германии.

— Играть против «Зенита» было проще, чем против сборных, особенно — чем против Германии. Я вышел только на 30 минут, но немцы так хороши, так быстры, это просто невообразимо. Это совсем другой уровень по сравнению с «Зенитом».

— Если сравнить «Зенит» с какой-то сборной, есть ли команда примерно его уровня?
— Мы играли только с хорошими командами, все они сильнее «Зенита», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

В ноябре боснийский хавбек «Оренбурга» Башич сыграл два матча за свою национальную команду — с Германией (0:7) и с Нидерландами (1:1).

В нынешнем сезоне Башич сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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