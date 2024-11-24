Булыкин — о Николиче: странно, когда тренер не хочет выиграть, а занимается экспериментами

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича после проигрыша в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Непонятно, когда ты проигрываешь другой команде и не хочешь побеждать, а занимаешься экспериментами. Руководство ЦСКА взяло Николича в команду, теперь придётся ждать. Думаю, ему дали время, чтобы поработать в зимнюю паузу. Поэтому Николич так спокойно относится к поражениям, хотя у ЦСКА ситуация не очень. Все всегда хотят, чтобы армейцы боролись за трофеи и медали. А тут что-то не получается. Зимняя пауза должна дать ответы на все вопросы, а пока у ЦСКА неудовлетворительные результаты. Нужно биться до последней минуты, чтобы был результат, и достигать победы. А когда в таких матчах ты начинаешь экспериментировать, то у тебя большой кредит доверия от руководства», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.