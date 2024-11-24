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Булыкин — о Николиче: странно, когда тренер не хочет выиграть, а занимается экспериментами

Булыкин — о Николиче: странно, когда тренер не хочет выиграть, а занимается экспериментами
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича после проигрыша в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Непонятно, когда ты проигрываешь другой команде и не хочешь побеждать, а занимаешься экспериментами. Руководство ЦСКА взяло Николича в команду, теперь придётся ждать. Думаю, ему дали время, чтобы поработать в зимнюю паузу. Поэтому Николич так спокойно относится к поражениям, хотя у ЦСКА ситуация не очень. Все всегда хотят, чтобы армейцы боролись за трофеи и медали. А тут что-то не получается. Зимняя пауза должна дать ответы на все вопросы, а пока у ЦСКА неудовлетворительные результаты. Нужно биться до последней минуты, чтобы был результат, и достигать победы. А когда в таких матчах ты начинаешь экспериментировать, то у тебя большой кредит доверия от руководства», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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