Александр Медведев: согласен с Карпиным, фанаты не смотрели на рейтинг Сирии или Брунея

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о выступлении национальной команды России в 2024 году. В ноябре сборная России провела товарищеские матчи с Брунеем (11:0) в Краснодаре и с Сирией в Волгограде (4:0).

«Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно. Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.