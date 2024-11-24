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Александр Медведев: согласен с Карпиным, фанаты не смотрели на рейтинг Сирии или Брунея

Александр Медведев: согласен с Карпиным, фанаты не смотрели на рейтинг Сирии или Брунея
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о выступлении национальной команды России в 2024 году. В ноябре сборная России провела товарищеские матчи с Брунеем (11:0) в Краснодаре и с Сирией в Волгограде (4:0).

«Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно. Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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