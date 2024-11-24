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«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ
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Сегодня, 24 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Мухин, Тичич, Босельи.

«Динамо» Мх: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

После 15 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав также 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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