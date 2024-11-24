Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Лантратов не чувствовал, что Угальде так быстро побежит на него

Булыкин: Лантратов не чувствовал, что Угальде так быстро побежит на него
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об ошибке голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Вратари отличаются своей техникой. Понятное дело, им нужно играть понадёжнее, но в клубах РПЛ голкиперов заставляют играть ногами. Из-за этого происходит очень много голов в каждом туре. Жалко, что такой пропущенный мяч произошёл с настолько опытным вратарём, как Лантратов. Но он не ожидал, что Угальде так быстро побежит на него. Вратари не полевые футболисты, и они не чувствуют этого. Нужно поменьше рисковать и разыгрывать мячи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Угальде стал пятым игроком с 2009 года с пятью результативными действиями в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android