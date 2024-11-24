Булыкин: Лантратов не чувствовал, что Угальде так быстро побежит на него

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об ошибке голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:5).

«Вратари отличаются своей техникой. Понятное дело, им нужно играть понадёжнее, но в клубах РПЛ голкиперов заставляют играть ногами. Из-за этого происходит очень много голов в каждом туре. Жалко, что такой пропущенный мяч произошёл с настолько опытным вратарём, как Лантратов. Но он не ожидал, что Угальде так быстро побежит на него. Вратари не полевые футболисты, и они не чувствуют этого. Нужно поменьше рисковать и разыгрывать мячи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.