Булыкин: Лантратов не чувствовал, что Угальде так быстро побежит на него
Поделиться
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об ошибке голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:5).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Вратари отличаются своей техникой. Понятное дело, им нужно играть понадёжнее, но в клубах РПЛ голкиперов заставляют играть ногами. Из-за этого происходит очень много голов в каждом туре. Жалко, что такой пропущенный мяч произошёл с настолько опытным вратарём, как Лантратов. Но он не ожидал, что Угальде так быстро побежит на него. Вратари не полевые футболисты, и они не чувствуют этого. Нужно поменьше рисковать и разыгрывать мячи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
18:20
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:15
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:49
-
15:34
-
15:34
-
15:30
-
15:17