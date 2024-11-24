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«Вильярреал» вырвал ничью в матче 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» на 90+3-й минуте

«Вильярреал» вырвал ничью в матче 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» на 90+3-й минуте
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Осасуна» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро (Испания). Матч закончился со счётом 2:2.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Будимир – 8'     2:0 Будимир – 20'     2:1 Баэна – 67'     2:2 Морено – 90+3'    

На восьмой минуте счёт в матче был открыт нападающим «Осасуны» Анте Будимиром. На 20-й минуте хорват оформил дубль, реализовав пенальти. На перерыв хозяева ушли с комфортным преимуществом. На 67-й минуте гости отыграли один мяч: отличился полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. На 90+3-й минуте нападающий гостей Херар Морено с пенальти сравнял счёт — 2:2.

«Осасуна» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 22 очка за 14 матчей. «Вильярреал» заработал 25 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 34 очка за 14 игр.

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