Срджан Бабич: сейчас игроки «Спартака» делают то, что Станкович просит

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, работает ли сейчас план главного тренера команды Деяна Станковича. Вчера, 23 ноября, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Нам требуется время, чтобы доказывать и делать то, что Станкович просит. Сейчас мы это делаем. Мы должны всегда играть так, как одна команда, а не по одиночке – это не индивидуальный вид спорта, это командный спорт. Мы должны всегда быть как команда», — приводит слова Бабича «Советский спорт».

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.