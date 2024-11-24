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Тарханов: в матче «Крылья Советов» — «Ахмат» игра была намного лучше, чем судейство

Тарханов: в матче «Крылья Советов» — «Ахмат» игра была намного лучше, чем судейство
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 16-го тура РПЛ, в котором самарские «Крылья Советов» принимали грозненский «Ахмат» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«В матче «Крылья» — «Ахмат» игра была намного лучше, чем судейство. Была очень хорошая игра, где была атака на атаку и острота. Но жалко, что «Ахмат» проиграл. Судья давал бороться, но были нарушения, которые он пропускал. До назначенного пенальти было нарушение со стороны «Ахмата». Шадыханов пропускал много моментов, назначил непонятный пенальти, где защитник «Крыльев» не трогал Садулаева, а также не назначил пенальти в ворота «Ахмата», где был наступ. Не увидел, что судья больше помогал «Ахмату» — он ошибался в обе стороны», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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