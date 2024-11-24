Александр Тарханов: Николич по-своему видит игру и понимает, когда нужно делать замены

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (1:2).

«Сложно сказать, почему ЦСКА провёл два разных тайма в матче с «Ростовом». Армейцы забили быстрый мяч и имели хорошее преимущество, а «Ростов» редко выходил в атаку. Уже во втором тайме всё вдруг перевернулось. Может, армейцы хотели сохранить счёт 1:0? Поэтому ЦСКА ушёл в оборону и отдал инициативу «Ростову». Ростовчане этим и воспользовались.

Что касается слов Николича об экспериментах, то это дело тренера. Сложно обсуждать его действия. Он по-своему видит игру и понимает, когда нужно делать замены», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.