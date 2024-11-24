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Александр Тарханов: Николич по-своему видит игру и понимает, когда нужно делать замены

Александр Тарханов: Николич по-своему видит игру и понимает, когда нужно делать замены
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о результате матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Сложно сказать, почему ЦСКА провёл два разных тайма в матче с «Ростовом». Армейцы забили быстрый мяч и имели хорошее преимущество, а «Ростов» редко выходил в атаку. Уже во втором тайме всё вдруг перевернулось. Может, армейцы хотели сохранить счёт 1:0? Поэтому ЦСКА ушёл в оборону и отдал инициативу «Ростову». Ростовчане этим и воспользовались.

Что касается слов Николича об экспериментах, то это дело тренера. Сложно обсуждать его действия. Он по-своему видит игру и понимает, когда нужно делать замены», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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