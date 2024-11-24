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«Чтобы стать чемпионами, надо так играть не только в дерби». Бабич — о матче с «Локо»

«Чтобы стать чемпионами, надо так играть не только в дерби». Бабич — о матче с «Локо»
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о нынешней игре команды в чемпионате России. В субботу, 23 ноября, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 5:2 в матче 16-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Я не чувствую давления в дерби, как в других играх. Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче, а не только в дерби. Считаю ли, что «Спартак» так же силён, как «Зенит» и «Краснодар»? У нас очень хорошая команда, мы можем ответить этим соперникам», — приводит слова Бабича «Советский спорт».

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 21-й минуте он увеличил преимущество хозяев с передачи Маркиньоса. На 34-й минуте Угальде довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 63-й минуте защитник железнодорожников Жерзино Ньямси отыграл второй мяч. На 73-й минуте Угальде записал покер на свой счёт. Спустя семь минут забил гол полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:30 мск.

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