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Факел — Динамо Москва, результат матча 24 ноября 2024, счёт 1:1, РПЛ 2024-2025

«Динамо» Москва упустило победу в матче с «Факелом» на 90+9-й минуте
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Завершился 16-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Главным арбитром выступил Артём Чистяков (Азов). Итоговый результат — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

В составе московского «Динамо» забитым голом отметился полузащитник Даниил Фомин на 26-й минуте встречи. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Гиоргобиани сравнял счёт.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Факел» располагается на 14-м месте, заработав 13 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (39).

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