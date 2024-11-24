Сегодня, 24 ноября, прошли матчи 20-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 24 ноября:

«Сокол» — «Торпедо» — 1:2;

«Черноморец» — «КАМАЗ» — 2:1;

«Чайка» — «СКА-Хабаровск» — 0:0;

«Ротор» — «Нефтехимик» — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 42 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 40 очков. Третье место с 36 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).