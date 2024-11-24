Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Сити» за серию поражений

Английский футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Сити» за серию из пяти поражений во всех турнирах.

«Мы видели, как «Сити» уступал здесь [на «Этихад»] в отдельных матчах, но мы очень редко видели, чтобы их переигрывали во всех отношениях, но именно это мы и наблюдаем. Они выглядят очень плохо. Я не видел их такими плохими с первого сезона Пепа. Не видел их такими плохими, какими они были в последние несколько недель. Он [Гвардиола], должно быть, хотел, чтобы этот международный перерыв наступил, думая, что это будет моментом перезагрузки, но сейчас это ещё больше укрепляет мнение, что команда «Сити» на данный момент находится в упадке», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Серия «Манчестер Сити» из пяти поражений длится с 30 октября, когда «горожане» уступили «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка Лиги.