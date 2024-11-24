Александр Тарханов: «Спартак» разорвал «Локомотив» в первом тайме

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2).

«Получился хороший матч между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые в первом тайме вообще разорвали железнодорожников. Уже на второй тайм футболисты «Спартака» вышли чуть расслабленными и отдали инициативу. «Локомотив» забил два мяча, и я думал, что они забьют ещё. Мне показалось, что железнодорожники смогут исправить ситуацию. Обычно в такой ситуации побеждающая команда падает ещё ниже, но красно-белые очнулись и снова начали атаковать, забив ещё два», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.