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Александр Тарханов: «Спартак» разорвал «Локомотив» в первом тайме

Александр Тарханов: «Спартак» разорвал «Локомотив» в первом тайме
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Получился хороший матч между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые в первом тайме вообще разорвали железнодорожников. Уже на второй тайм футболисты «Спартака» вышли чуть расслабленными и отдали инициативу. «Локомотив» забил два мяча, и я думал, что они забьют ещё. Мне показалось, что железнодорожники смогут исправить ситуацию. Обычно в такой ситуации побеждающая команда падает ещё ниже, но красно-белые очнулись и снова начали атаковать, забив ещё два», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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