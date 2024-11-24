Александр Тарханов: «Спартак» разорвал «Локомотив» в первом тайме
Поделиться
Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Локомотив» (5:2).
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Получился хороший матч между «Спартаком» и «Локомотивом». Красно-белые в первом тайме вообще разорвали железнодорожников. Уже на второй тайм футболисты «Спартака» вышли чуть расслабленными и отдали инициативу. «Локомотив» забил два мяча, и я думал, что они забьют ещё. Мне показалось, что железнодорожники смогут исправить ситуацию. Обычно в такой ситуации побеждающая команда падает ещё ниже, но красно-белые очнулись и снова начали атаковать, забив ещё два», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
19:50
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:33
-
19:24
-
19:22
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:01
-
18:50
-
18:49
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:03