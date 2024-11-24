«Факел» продлил беспроигрышную серию дома в РПЛ до семи матчей

Сегодня, 24 ноября, «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ. Таким образом, воронежский клуб продлил беспроигрышную серию домашних игр в чемпионате России до семи.

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Факела» на 90+9-й минуте забил хавбек Николай Гиоргобиани — 1:1.

После 16 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.