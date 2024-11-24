Тарханов: непонятно, что Лантратов хотел ещё сделать в моменте с грубой ошибкой

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:5).

«Бывают такие ошибки, как у Лантратова. Не все вратари умеют хорошо играть ногами, хотя Лантратов умеет это делать. Он делал всё нормально, но непонятно, что он хотел ещё сделать, поэтому его успели накрыть. Но это не первый случай, когда ошибаются вратари. Можно сказать, что ошибка Лантратова отрицательно отразилась на «Локомотиве», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Лантратов провёл за «Локомотив» 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и один матч — в Фонбет Кубке России.