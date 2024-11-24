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Представитель Арсена Захаряна рассказал о состоянии игрока «Реала Сосьедад»

Представитель Арсена Захаряна рассказал о состоянии игрока «Реала Сосьедад»
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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о нынешнем состоянии российского футболиста. Сегодня, 24 ноября, испанский клуб сыграет с «Атлетико» из Бильбао. Захарян не попал в заявку на матч.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсен не сыграл в Кубке по медицинским причинам. На предыгровой тренировке он нанёс удар и ощутил дискомфорт в голеностопе. Захарян чувствует себя хорошо. Почему Арсен сегодня не попал в заявку? Это решение тренерского штаба «Сосьедада». Значит, хотят его поберечь», — приводит слова Голубина Sport24.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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