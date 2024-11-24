Представитель Арсена Захаряна рассказал о состоянии игрока «Реала Сосьедад»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о нынешнем состоянии российского футболиста. Сегодня, 24 ноября, испанский клуб сыграет с «Атлетико» из Бильбао. Захарян не попал в заявку на матч.

«Арсен не сыграл в Кубке по медицинским причинам. На предыгровой тренировке он нанёс удар и ощутил дискомфорт в голеностопе. Захарян чувствует себя хорошо. Почему Арсен сегодня не попал в заявку? Это решение тренерского штаба «Сосьедада». Значит, хотят его поберечь», — приводит слова Голубина Sport24.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.