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Саутгемптон — Ливерпуль, результат матча 24 ноября 2024, счёт 2:3, АПЛ 2024-2025

«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
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Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт (Англия). «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Собослаи – 30'     1:1 Армстронг – 42'     2:1 Фернандеш – 56'     2:2 Салах – 65'     2:3 Салах – 83'    

На 30-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи открыл счёт. Ответный мяч «Саутгемптона» на 42-й минуте забил нападающий Адам Армстронг. На 56-й минуте хавбек Матеуш Фернандеш вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте форвард Мохамед Салах сравнял счёт. Победный мяч «красных» на 83-й минуте забил Салах, реализовав 11-метровый удар.

После 12 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Сити» (23) отстаёт на восемь очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 20-е место, заработав четыре очка.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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