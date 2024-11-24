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«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт (Англия). «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.

На 30-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи открыл счёт. Ответный мяч «Саутгемптона» на 42-й минуте забил нападающий Адам Армстронг. На 56-й минуте хавбек Матеуш Фернандеш вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте форвард Мохамед Салах сравнял счёт. Победный мяч «красных» на 83-й минуте забил Салах, реализовав 11-метровый удар.

После 12 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 31 очко. «Манчестер Сити» (23) отстаёт на восемь очков. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает 20-е место, заработав четыре очка.