Дмитрий Радченко: команды РПЛ скоро перестанут разыгрывать мячи через вратарей
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Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура РПЛ. «Спартак» обыграл железнодорожников со счётом 5:2.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«В ошибке Лантратова повлияли технические качества вратаря — нужно было делать всё быстрее. Надо отдать должное, что Угальде агрессивно пошёл на него и успел заблокировать мяч. В последнее время очень часто забиваются такие мячи после розыгрыша в своей штрафной. Это не только у нас в РПЛ, но и в европейских чемпионатах. Мне кажется, мы скоро отойдём назад и этим больше не будем заниматься. Нужно иметь игроков высочайшего уровня, чтобы начинать атаки от ворот», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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