Дмитрий Радченко: команды РПЛ скоро перестанут разыгрывать мячи через вратарей

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура РПЛ. «Спартак» обыграл железнодорожников со счётом 5:2.

«В ошибке Лантратова повлияли технические качества вратаря — нужно было делать всё быстрее. Надо отдать должное, что Угальде агрессивно пошёл на него и успел заблокировать мяч. В последнее время очень часто забиваются такие мячи после розыгрыша в своей штрафной. Это не только у нас в РПЛ, но и в европейских чемпионатах. Мне кажется, мы скоро отойдём назад и этим больше не будем заниматься. Нужно иметь игроков высочайшего уровня, чтобы начинать атаки от ворот», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.