Эсекьель Барко: сложно представить, что в России я буду играть где-то, кроме «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу возможного продолжения своей карьеры в других клубах Российской Премьер-Лиги.

«Очень сложно представить, что в России я буду играть где-то, кроме «Спартака». Моя семья рада быть здесь, мне тоже всё нравится в клубе», — приводит слова Барко Sport24.

В нынешнем сезоне Барко сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:30 мск.