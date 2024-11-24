Александр Шикунов: в матче «Спартак» — «Локомотив» был день не Лантратова, а Угальде

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о результате матча между красно-белыми и «Локомотивом» (5:2) в 16-м тура РПЛ.

«Никто не ожидал, что «Спартак» так развалит «Локомотив». Но что поделать? Первый мяч на совести Лантратова, который шокировал «Локомотив». Футболисты гостей как будто отключились. Во втором тайме они пришли в себя и сделали счёт 3:2, но четвёртый мяч добил окончательно. Это был не день Лантратова, но день Угальде. «Локомотив» вышел и отдал территорию и мяч, выжидая свои быстрые выходы. Но эпизод с Лантратовым всё сломал», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.