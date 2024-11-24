Александр Шикунов: в матче «Спартак» — «Локомотив» был день не Лантратова, а Угальде
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о результате матча между красно-белыми и «Локомотивом» (5:2) в 16-м тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Никто не ожидал, что «Спартак» так развалит «Локомотив». Но что поделать? Первый мяч на совести Лантратова, который шокировал «Локомотив». Футболисты гостей как будто отключились. Во втором тайме они пришли в себя и сделали счёт 3:2, но четвёртый мяч добил окончательно. Это был не день Лантратова, но день Угальде. «Локомотив» вышел и отдал территорию и мяч, выжидая свои быстрые выходы. Но эпизод с Лантратовым всё сломал», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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